"Библионочь" пройдет в Тюмени 21 апреля

Ежегодная всероссийская акция "Библионочь" пройдет в Тюменской областной научной библиотеке 21 апреля, пишет газета "Тюмeнская облaсть сeгодня".

Посетители смогут получить билеты с уникальным дизайном, посвященным Году экологии в России, побывать в библиотечном хранилище, куда в обычные дни вход посетителям строго запрещен и увидеть своими глазами редкие старинные книги, документы, другие хранящиеся здесь сокровища.

Тема этого года - "Новое прочтение". Для гостей библиотеки будет работать два с половиной десятка различных площадок. Горожане смогут научится петь и плясать, мастерить поделки и рисовать, узнают секреты реставрации книг.

Свою программу готовят и в городской библиотечной сети Тюмени. По словам Варвары Худяковой, сотрудники учреждений постарались сделать так, чтобы наступающая "Библионочь" стала настоящим праздником искусства. В городских библиотеках можно будет увидеть выставку авангардных картин, побывать на сеансе арт-терапии, услышать лекции о театре абсурда и узнать больше об истории и роли личности в ней.