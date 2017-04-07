В Тюмени сформирован новый состав Общественного совета при УМВД

Первое заседание нового состава Общественного совета при УМВД России по городу Тюмени состоялось 6 апреля. По повестке совещания участники выбрали руководящий состав, определились с организационными моментами, а также общественники познакомились с системой "Безопасный город" в дежурной части УМВД.

Начальник тюменского отдела УМВД России Петр Вагин рассказал членам Общественного совета об оперативной обстановке в городе и продемонстрировал возможности дежурной части полиции, где расположился центр оперативного управления аппаратно-программного комплекса "Безопасный город".

"В городе установлено 800 камер видеонаблюдения, при этом есть резерв и возможно подключить до 3 000 камер. Каждый день фиксируется 30-40 преступлений, на телефон дежурной части поступает около 600 звонков, в праздничные дни – до 900", - сообщил Петр Вагин.

Члены Общественного совета убедились, что оборудование постепенно обновляется. Некоторые камеры показывают довольно четкое изображение, позволяя увидеть номер автомобиля. В перспективе камеры планируют усовершенствовать, чтобы можно было четко видеть происходящее, в том числе в темное время суток.

Петр Вагин вручил благодарственное письмо руководителю детско-юношеской спортивной школы олимпийского резерва "Прибой" Александру Яковлеву за взаимодействие и помощь в проведении спортивных мероприятий для сотрудников органов внутренних дел.

Отметим, что председателем Общественного совета при городской полиции единогласно был выбран Александр Пересторонин – сопредседатель регионального штаба ОНФ по Тюменской области, член правления Союза журналистов Тюменской области, который ранее был заместителем председателя совета. В новом составе на должность заместителя избрали заслуженного юриста РФ, президента Тюменской региональной общественной организации выпускников Тюменского государственного университета Николая Добрынина. Секретарем стал главный редактор газеты "Тюменская губерния", учредитель автономной некоммерческой организации Милосердие" Сергей Суразаков.

"В реалиях современности важность и значимость работы общественных советов только усиливается. Эффективный общественный контроль позволит получать обратную связь от граждан, наладить взаимодействие с органами власти, обеспечит открытость ведомств. В работе Общественного совета при УМВД России по г. Тюмени я принимал непосредственное участие на протяжении уже нескольких лет как заместитель председателя, а во время формирования нового состава коллеги доверили мне возглавить этот совет. Для меня это большая ответственность, готов работать по максимуму и требовать того же от других. Первое заседание нового состава показало: уже сейчас есть идеи и инициативы, которые требуют обсуждения и тщательной проработки. Совместными усилиями с городской полицией, общественниками и просто неравнодушными тюменцами мы будем стремиться сделать жизнь в Тюмени еще более комфортной и безопасной", - прокомментировал Александр Пересторонин.

На первом заседании Общественного совета, в основном, решались организационные вопросы. По словам Александра Пересторонина, уже в ближайшее время будет создан план мероприятий, который подразумевает, в том числе, совместную работу с общественными организациями, средствами массовой информации. Участники встречи обозначили некоторые из проблем, которые требуют решения: например, говорили о мерах обеспечения интернет-безопасности для детей и подростков, о повышении эффективности работы участковых, о борьбе с курением на территории спортивных учреждений и в жилых домах.