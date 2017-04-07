Тюмень за день: 6 апреля

Тюменские улицы украсят флагами и баннерами ко Дню Победы
В городской администрации принята концепция праздничного оформления Тюмени к празднованию 72-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне.
Тюменцы могут сообщить о пожаре в лесу через мобильное приложение
В преддверии пожароопасного сезона специалисты вновь просят помощи тюменцев в сохранении леса. Оповестить об обнаруженном пожаре можно звонком, по SMS или через мобильное приложение.
В Тюменской области распиливают переправы
В Ярковском районе завершились работы по распиловке ледовых переправ. Напомним, в регионе уже закрыли шесть переправ. Помимо Ярковского района, это сделали на Иртыше в Вагайском районе и в селе Демьянском Уватского района.
Тюменцев приглашают полюбоваться волшебной мозаикой из хлама
7 апреля в 13 часов в Тюменской областной научной библиотеке презентуют выставку "Волшебная мозаика из хлама". Она посвящена Году экологии в России.
Юные тюменцы стали победителями Сибирской геологической олимпиады
Тюменские школьники стали победителями и призерами Сибирской геологической олимпиады, которая прошла в Новосибирске.
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