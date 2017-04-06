Юные тюменцы стали победителями Сибирской геологической олимпиады

Тюменские школьники стали победителями и призерами Сибирской геологической олимпиады, которая прошла в Новосибирске.

Участниками финального состязания стали более 90 школьников России и Казахстана. С олимпиадниками вели дискуссии научные сотрудники, которые оценивали знания географии, физики, химии и биологии применительно к наукам о Земле, логическое мышление, умение объясняться на геологическом языке. Кроме этого, школьники решали геологические задачи, планировали полевой лагерь, распознавали минералы по художественному описанию, наносили на контурную карту знаковые геологические объекты.

Как отметили в областном департаменте образования и науки, тюменцы удерживают лидерство уже на протяжении нескольких лет. В этом году среди учеников 5–6 классов диплом III степени завоевала Валерия Кондрашова из тюменского лицея № 34. В параллели 8–9 классов победу одержал Александр Меньшиков из школы № 81, второе место заняла ученица школы № 63 Варвара Зайцева, третье – Роман Рыбалко из школы № 89. В категории 10–11 классов в лидерах Владимир Князев из школы № 43. Поощрительным призом отметили ученицу школы № 40 Татьяну Сизову.

Победители Сибирской геологической олимпиады получат дополнительные 5 баллов к результатам ЕГЭ при поступлении на геолого-геофизический факультет профильного вуза.