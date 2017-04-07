Розничный бизнес "МегаФона" на Урале возглавил Алексей Быков

На должность директора Уральского филиала компании "МегаФон Ритейл" назначен Алексей Быков, ранее возглавлявший развитие бизнеса на массовом рынке в Свердловском отделении оператора, сообщили в пресс-службе Уральского филиала ПАО "МегаФон".

Сегодня на Урале открыто более 250 фирменных салонов "МегаФон", которые ежегодно посещают свыше 20 млн человек. На долю собственной розницы "МегаФона" приходится 35% всех подключений к оператору. Основная задача нового топ-менеджера – повысить уровень сервиса и качество обслуживания клиентов, а также обеспечить рост эффективности работы филиала.

"Для меня важный шаг и большая ответственность – возглавить розничное направление "МегаФона" на Урале. Одновременно с развитием сети и повышением скорости мобильного интернета мы работаем над тем, чтобы наши абоненты были довольны не только качеством услуг, но и уровнем обслуживания в салонах. Моя задача – чтобы уральцы, однажды выбрав SIM-карту "МегаФона", пользовались услугами в нашей сети на протяжении многих лет, а заходя в салоны связи, всегда получали профессиональную и оперативную консультацию и были довольны представленным на витрине ассортиментом", – прокомментировал свое назначение Алексей Быков.

Ранее эту должность занимал Егор Заречнев, который принял решение продолжить свою карьеру в другой отрасли.

Биография:

Алексей Быков родился 8 апреля 1986 года в городе Черновцы (Украина). Окончил Сибирский государственный университет телекоммуникаций и информатики по специальности "Сети связи и системы коммутации", квалификация - инженер.

Свою карьеру в сфере телекоммуникаций Алексей начал в 2008 году в ЗАО "Уральский Джи Эс Эм" с должности инженера технического департамента, в 2012 году занимал позицию менеджера проектов в ЗАО "Мегалабс", с 2013 года работал руководителем по развитию бизнеса на массовом рынке Свердловского отделения компании "МегаФон". С 6 апреля 2017 года является директором Уральского филиала компании "МегаФон Ритейл" – 100% дочерней компании "МегаФона".

Алексей Быков женат, воспитывает сына.