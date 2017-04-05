Тюменец прятал деньги от налоговой на потайных счетах

В Тюмени региональные следственные органы возбудили уголовное дело в отношении руководителя ОАО "Тюменьпромвентиляция". Его подозревают в сокрытии денег, которые должны были отправиться в бюджет.
У директора компании была просроченная задолженность по налогам в размере 10 миллионов рублей. В 2016 году он открыл дополнительные расчетные счета в одном из тюменских банков, где с марта по декабрь получал деньги от контрагентов в обход счетов своей фирмы. По оценке следствия, сумма сокрытых налогов составила более 3,5 миллионов рублей.
Как сообщает СК по Тюменской области, расследование дела продолжается.
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