Более трехсот участников "Медиаполигона" покажут, как живет Тюмень

Более 300 журналистов из 47 городов России и Сербии съехались в Тюмень для участия в международном учебно-практическом семинаре "Медиаполигон: Тюмень-24". Накануне в молодежном театральном центре "Космос" состоялось торжественное открытие мероприятия.

Как отметил, приветствуя участников, вице-губернатор Тюменской области Сергей Сарычев, этот масштабный проект позволит тюменцам по-новому взглянуть на свой город. "Медиаполигон" — это своеобразная перезагрузка медийно-информационного сообщества тюменских молодых журналистов. Нам полезно увидеть новый, необычный, молодой взгляд на события, которые здесь происходят, увидеть Тюмень как настоящий первый русский город за Уралом, край первопроходцев, жизнерадостных и одержимых людей, желающих достичь большего", - отметил вице-губернатор.

Главный редактор журнала "Русский репортер" Виталий Лейбин отметил высокую организацию мероприятия в Тюмени. "Надеемся, что после "Медиаполигона" останутся следы, возможно в виде клуба, в виде постоянно действующих точек коммуникации, в которых журналисты с разных регионов страны смогут обсуждать актуальные темы", - добавил он.

Поддержал его предложение и Сергей Сарычев: "Почему бы здесь в "Космосе" после "Медиаполигона" не организовать постоянный клуб молодых журналистов, которые бы могли встречаться, делать интересные репортажи, обсуждать проблемы, которые волнуют земляков", - добавил вице-губернатор.

Напомним, в рамках проекта в течение нескольких дней будут организованы лекции, семинары и мастер-классы. Среди спикеров - адвокат Сергей Мирзоев, который выступит сегодня с открытой лекцией "Судебные иски в сторону СМИ: как не получить статью за статью".

5 апреля пройдет мастер-класс Константина Мильчина "Как писать про культурные точки", а также лекция руководителя отдела спецпроектов портала "Такие дела" Сергея Карпова "Современные медиа и мультимедийность".

6 апреля главный редактор научно-популярного журнала "Кот Шрёдингера" Григорий Тарасевич проведет открытую лекцию "Как писать про научные точки", а главный редактор "Русского репортера" Виталий Лейбин расскажет, как написать текст про свой город, чтобы он попал в федеральное издание.

Новинка нынешнего "Медиаполигона" - образовательная игра, которая проходит сегодня на базе "Космоса". Сюжет игры основан на смеси из хорошей космической фантастики, от братьев Стругацких до Звёздных Войн и "Сайлонов". Задача участников - в сложной обстановке и с отягчающими жизнь обстоятельствами услышать и увидеть уникальность каждого, собрать общую картину из противоречивых и порой кардинально разных сюжетов, суметь транслировать эту картину.

Завершением масштабного проекта станет 24-часовая трансляция новостных заметок, фотографий и видеосюжетов о жизни Тюмени на сайте mediapolygon.ru.

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Любовь Голышева