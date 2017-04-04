Житель тюменского поселка организовал наркопритон в доме возлюбленной

До четырех лет лишения свободы за предоставление места для употребления наркотиков грозит 29-летнему жителю поселка Боровского.

Наркозависимый мужчина обитал у сожительницы, которая жила с двумя своими детьми. С февраля он начал пускать в квартиру знакомых наркоманов. Они приносили наркотики и делились ими бесплатно. Происходило это в моменты, когда сожительница отлучалась из дома.

Через какое-то время о мини-наркопритоне узнали сотрудники регионального управления по контролю за оборотом наркотиков. Они стали наблюдать за квартирой.

6 марта двое наркоманов заявились в дом, когда женщина с ребенком были дома. Пока они находились в комнате, а мужчина в ванной, гости употребили наркотики на балконе. В тот же день притон прикрыли полицейские, рассказали в областной прокуратуре.