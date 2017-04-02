Психологи учат тюменских пенсионеров справляться со стрессом

Психологические курсы для пенсионеров действуют в Университете третьего возраста, который организовал Областной геронтологический центр.



Как рассказали в пресс-службе Областного геронтологического центра, на специально созданном факультете пенсионеры будут изучать основы психологии, изучат способы саморегуляции при конфликтах и стрессах, освоят технологии взаимодействия с внуками. Темы для занятий преподаватели будут выбирать, исходя интересов самих слушателей. Обучение будет включать и практические занятия, пишет "Вслуx.ру".



“Читать лекции будут преподаватели ТюмГУ. В первую очередь они затронут житейские темы, которые необходимы не только пожилым людям - работа со стрессом, выходы из стрессовых ситуаций, межличностные конфликты. На первом занятии говорили об обидах. Отдельный блок лекций будет посвящен взаимоотношениям в семье”, - рассказала психолог Областного геронтологического центра Ирина Данилевская.

Занятия продлятся до конца мая, все слушатели получат сертификаты.