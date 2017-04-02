В регионе стартовал библиотечный онлайн-конкурс "Читаем тюменское!"

Жителей региона приглашают принять участие в онлайн-конкурсе "Читаем тюменское!", инициированном библиотеками. Для этого достаточно зайти на сайт Централизованной городской библиотечной системы и ответить на вопросы викторины, пишет "Вслyх.ру".

Конкурс будет состоять из семи тематических тестов по 10 вопросов по самым разным направлениям. Сейчас на сайте "Электронная библиотека тюменского писателя" появились 10 вопросов, посвященных природе в произведениях тюменских писателей. Ответив правильно на 8-10 вопросов, посетитель может оставить свои данные для подведения итогов конкурса.

Итоги подведут в конце 2017 года. Самые активные участники, ответившие правильно на пять и более тестов, получат от библиотеки памятные призы и почетные грамоты. Не останутся без внимания даже те, кто ответят правильно хотя бы на одно задание.