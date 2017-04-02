Выпускники прошлых лет в Тюмени продолжают сдавать ЕГЭ

В Тюмени провели досрочные экзамены по химии и истории для выпускников прошлых лет. В регионе их решили сдавать около 60 человек. Результаты станут известны не позднее 11 апреля.

В это м году экзамен по химии претерпел некоторые изменения. Так, исчезла тестовая часть, а количество заданий с краткими ответами, наоборот, увеличилось. Вопросы касались связей органических и неорганических веществ, установления соответствий и решения задач.

На экзамене по истории экзаменуемым предлагали поработать с терминами, заполнить пробелы, а также написать эссе по одному из исторических периодов, пишет "Кoмсомольская правда – Тюмень".

Всего по России в рамках досрочного периода ЕГЭ по химии сдали более 4,8 тыс. человек и еще около 9,4 тыс. человек выбрали историю. Следующие ЕГЭ пройдут по математике, иностранным языкам, биологии, физике, обществознанию и литературе. Досрочный период в этом году продлится по 14 апреля.