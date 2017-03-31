Тюменский драмтеатр стал самым цитируемым в СМИ учреждением культуры

Тюменский драматический театр, являющийся структурным подразделением Тюменского концертно-театрального объединения, возглавил рейтинг количества упоминаний в СМИ в номинации "Культура", составленный по итогам 2016 года газетой "Коммерсантъ-Урал".

Среди источников, по которым проводился мониторинг, десятки русскоязычных мировых и федеральных телеканалов, газет, информационных агентств, интернет-ресурсов, таких как ТАСС, "Интерфакс", BBC, "Эхо Москвы", "Ведомости", "Коммерсантъ" и другие. Всего использовано более 50 источников информации. При подсчете рейтинга исключались события с негативным контекстом, приоритет был сделан в пользу нейтрально-позитивного.

Напомним, что минувший 2016 год в России был объявлен Годом кино. Тюменский драматический театр представил зрителям несколько премьерных спектаклей, тесно связанных с кинематографом, а артисты театра принимали активное участие в различных фестивалях по всей стране.

Государственное автономное учреждение культуры Тюменской области "Тюменское концертно-театральное объединение" создано 7 апреля 2014 года. В структуре ТКТО объединились пять государственных учреждений культуры: Тюменская филармония, Тюменский театр кукол, Большой Тюменский драматический театр, Тобольский драматический театр имени П.П. Ершова, Дворец культуры "Нефтяник" имени В.И.Муравленко. Генеральный директор объединения — Юлия Шакурская.