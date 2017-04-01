Ишимские семеноводы тестируют новые сорта пшеницы

Большинство сортов яровой пшеницы Ишимского сортоучастка дали хороший урожай. Из новых сортов наилучшие показатели у "Тюменской юбилейной" и "Ишимской 9", в этом году их изучат более подробно, рассказал руководитель филиала по Тюменской области ФГБУ "Госсорткомисиия" Виктор Выдрин на региональном совещании семеноводов.

Из среднеспелых сортов хорошей урожайностью выделяются Алабуга и Предгорная, но они способны к полеганию, пишет "Тюмeнская oбласть сeгодня".