Ишимские семеноводы тестируют новые сорта пшеницы

10:23 01 апреля 2017
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look.com.ua
| Фото: look.com.ua

Большинство сортов яровой пшеницы Ишимского сортоучастка дали хороший урожай. Из новых сортов наилучшие показатели у "Тюменской юбилейной" и "Ишимской 9", в этом году их изучат более подробно, рассказал руководитель филиала по Тюменской области ФГБУ "Госсорткомисиия" Виктор Выдрин на региональном совещании семеноводов.

Из среднеспелых сортов хорошей урожайностью выделяются Алабуга и Предгорная, но они способны к полеганию, пишет "Тюмeнская oбласть сeгодня".

Теги: АПК , семена
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