Школы и детсады Тюменской области провели занятия для родителей

В рамках областного форума "Большая перемена" более 34 тысяч родителей посетили детсады и колы Тюменской области, чтобы принять участие в организованных для них мастер-классах, пообщаться с педагогами и провести время с детьми.

Как рассказала пресс-секретарь департамента образования и науки Тюменской области Евгения Сидоренко, в этом году форум собрал на 10 тысяч участников больше, чем в прошлом. И хоть главную скрипку играли такие животрепещущие темы, как подготовка к ЕГЭ, ЕГЭ для родителей и здоровьесбережение дошколят, в каждом районе программа дополнилась своими "фишками".

Например, в Абатском районе родители вместе с детьми учились составлять семейный бюджет, украшать блюда фигурами из фруктов и овощей. В Армизонском районе участников форума ждали деловые игры, мастерские, арт-студии, а в Аромашево гости отправились на виртуальную экскурсию по району.