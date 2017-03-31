В тюменских вузах изменятся правила приема в аспирантуру

Тюменцы будут поступать в аспирантуру по новым правилам, согласно порядку, утвержденному Минобрнауки. Нововведения начнут действовать уже с сентября, а 1 октября на сайтах вузов появится информация о приеме в аспирантуру на следующий, 2018-2019 учебный год.

Как пишет газета "КП-Тюмeнь", теперь вузы могут самостоятельно устанавливать количество вступительных экзаменов, шкалу оценки и минимальное количество баллов. Это сделает систему распределения поступающих более гибкой. До этого будущим аспирантам нужно было сдавать три вступительных экзамена: два обязательных (по специальности и иностранному языку) и один - на усмотрение вуза.

Появилась возможность проведения отдельных конкурсов по каждой образовательной программе. При этом для каждой программы при необходимости может быть установлен свой перечень вступительных испытаний.

Кроме того, для аспирантуры установлена возможность начисления баллов за индивидуальные достижения поступающих (наличие публикаций, патентов, участие в научных мероприятиях и конкурсах и т.д.). Сейчас эти баллы будут суммироваться с баллами за вступительные испытания, тогда как ранее индивидуальные достижения учитывались только в качестве преимущества при равенстве критериев ранжирования списков поступающих.

Еще одно нововведение – возможность проводить вступительные экзамены на иностранном языке, что повысит доступность российского образования в аспирантуре для иностранцев.