Тюменских олимпиадников готовят к всероссийскому этапу

В Тюмени проходят учебно-тренировочные сборы для ребят, которые представят регион на всероссийской олимпиаде школьников, пишет "Мегaтюмень".

Занятия начались 10 марта и продлятся до 7 апреля. Будущих победителей и призеров готовят на базе тюменской гимназии №16, школы №37, центра "Аванпост", Западно-Сибирского государственного колледжа, ТОГИРРО, Тюменского государственного и Тюменского индустриального университетов.

В первую волну сборов интенсивную подготовку уже прошли порядка 60 победителей и призеров региональных олимпиад по астрономии, информатике, французскому и английскому языкам, литературе и химии.

На этой неделе сборы стартовали для более чем 100 ребят, которые представят Тюменскую область на всероссийской олимпиаде по физике, истории, праву, физической культуре, экологии, технологии, немецкому языку, обществознанию, географии, русскому языку, биологии, ОБЖ, МХК, математике.

Напомним, что в этом году 28 ребят из Тюмени, Тобольска, Ялуторовска и Заводоукоского округа будут отстаивать честь региона по 21 предмету.