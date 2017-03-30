Специалисты поликлиники проконсультируют тюменцев в торговом центре

Медицинские специалисты городских поликлиник продолжают проверять тюменцев на наличие факторов риска сердечно-сосудистых заболеваний в рамках профилактической акции "Здоровое сердце". Завтра, 31 марта, с 10 до 15 часов в холле ТРЦ "Премьер" (50 лет ВЛКСМ, 63) общаться с посетителями будут работники поликлиники № 6.

У них можно получить консультацию по вопросам профилактики сердечно-сосудистых заболеваний, измерить артериальное давление, вес и объем талии.

Как рассказали в городском департаменте здравоохранения, акция "Здоровое сердце" уже показывает свою эффективность. Около половины тех, кто страдает гипертонией, не подозревают о своем заболевании, а те, кто знает, часто не придают этому значения, пока к симптомам не добавляются частые головные и сердечные боли, одышка и аритмия. Тюменцев призывают быть более внимательными к своему здоровью и напоминают, что при первых проявлениях повышенного артериального давления следует обратиться к врачу.