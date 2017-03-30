Тюмень за день: 30 марта

Счет "Победа" помог еще девятнадцати ветеранам

Более 347 тысяч рублей, поступивших на счет "Победа", распределены для оказания помощи тюменским ветеранам. Поддержку получат девятнадцать пожилых тюменцев. На полученные деньги они смогут приобрести новые холодильники, газовые плиты, телевизоры, стиральные машины, диваны, одежду, продукты питания, лекарственные препараты, сообщили в пресс-службе городской администрации.

Тюмень подсветят синим в знак поддержки людей с аутизмом

В Тюмени 2 апреля, во Всемирный день распространения информации о проблеме аутизма, пройдет акция "Аутизм: зажги синим!".

В Тюмени выберут лучшего оператора почтовой связи

В региональном этапе Всероссийского конкурса профессионального мастерства "Лучший оператор связи 2017 года" примут участие девять операторов из всех структурных подразделений тюменского филиала Почты России.

Техникумы и колледжи приглашают старшеклассников на дни открытых дверей

Дни открытых дверей для будущих абитуриентов пройдут в техникумах и колледжах региона. Для старшеклассников проведут мастер-классы, квесты и профессиональные пробы. Ребята смогут примерить на себя востребованные профессии, взглянуть на студенческую жизнь изнутри и познакомиться с оснащением учебных заведений.

Тюменские эксперты предложили ряд мер по обеспечению безопасности детей в интернете

Экспертная встреча на тему "Обеспечение безопасности детей и подростков в интернете. Проблемы и пути решения" состоялась в Тюмени 29 марта по инициативе регионального отделения Общероссийского народного фронта. Участники мероприятия подошли к обсуждению острых вопросов со всей серьезностью. После высказанных мнений, рассуждений и споров они выработали предложения, направленные на усиление работы по защите детей и подростков от опасностей, которые несут в себе социальные сети и интернет.

Тюменский центр занятости назвал лучших работодателей

В Тюменской области подвели итоги конкурса "Лучший работодатель в области содействия занятости населения". В нем участвовали 214 руководителей предприятий, которые в прошлом году сотрудничали с региональными центрами занятости населения.