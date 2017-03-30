Техникумы и колледжи приглашают старшеклассников на дни открытых дверей

15:00 30 марта 2017
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moi-portal.ru
| Фото: moi-portal.ru

Дни открытых дверей для будущих абитуриентов пройдут в техникумах и колледжах  региона. Для старшеклассников проведут мастер-классы, квесты и профессиональные пробы. Ребята смогут примерить на себя востребованные профессии, взглянуть на студенческую жизнь изнутри и познакомиться с оснащением учебных заведений.

Одним из первых мероприятие проведет Западно-Сибирский колледж - узнать о новых специальностях можно будет 5 апреля с 14 до 17 часов. Посмотреть расписание дней открытых дверей, правила поступления и количество бюджетных мест можно на официальных сайтах колледжей в разделах "Абитуриенту", сообщает областной департамент образования и науки.

Теги: абитуриенты , день открытых дверей
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