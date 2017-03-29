Тюменцы поблагодарят участкового, прикрывшего в их доме наркопритон

В Тюмени наградят полицейского, который закрыл наркопритон в одной из многоэтажек города. Премию общественного признания ему вручит житель этого дома, благодарный за проделанную работу.

"От имени жильцов всего подъезда хочется поблагодарить старшего участкового уполномоченного полиции за его нелегкий, но очень важный труд. Спасибо за проявленные человеческие качества в общении с жителями дома, за понимание и помощь в непростых ситуациях, за оперативность реакции и вежливость общения, а также за закрытие наркопритона в нашем подъезде", — написал тюменец на сайте проекта.

Напомним, что кампания "Спасибо за службу" проходит в рамках проекта "Я доверяю" и продлится до 28 апреля. На сегодняшний день на сайт поступило более 80 благодарностей в адрес участковых, следователей, инспекторов ДПС и других полицейских.