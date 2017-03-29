В тюменской библиотеке детям перестанут выдавать книги по магии

В Тюмени аккредитованные Роскомнадзором эксперты проанализировали книги по колдовству из фондов Тюменской областной научной библиотеки и пришли к выводу, что детям их читать нельзя.

В феврале ТОНБ попросила провести экспертизу двух учебников по магии центр социальной помощи семье и детям "Семья". Это единственная организация в городе, у которой есть аккредитация Роскомнадзора на такие работы. В марте экспертиза была завершена — обе книжки получили классификацию "18+", со ссылкой на экспертное заключение сообщают "Известия". Так, в нем отмечается, что в одном из изданий для спасения умирающего советуют разложить вокруг тела по кругу тринадцать голов убитых кур, а затем забить черного козла и лить больному на ноги теплую кровь. Во втором учебнике рассказывается о выкапывании мертвецов для магических обрядов и о методах борьбы с вампирами — включая отделение головы вурдалака от туловища.

"Экспертиза была сложная. Научной методологии для оценки эзотерической литературы не существует. Но такая информация — не для детей", — рассказал "Известиям" заместитель директора центра "Семья" Наиль Гибадуллин.

В России знаки возрастных ограничений присваиваются всем выпущенным с 2012 года книгам. Упомянутые учебники по колдовству вышли в свет раньше. Как пояснила изданию директор библиотеки Ольга Адамович, они не требуют обязательной возрастной классификации, но их содержание вызвало вопросы у сотрудников.