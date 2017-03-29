Тюменцы увидят живые полотна Ван Гога

В Тюмени мультимедийная выставка "Ван Гог — живые полотна" будет работать с 31 марта по 12 июня в Доме печати (Осипенко, 81).
"Масштабное мультимедийное шоу позволит посетителям почувствовать себя внутри произведений великого мастера. Множество проекторов высокого разрешения, высокие экраны и объемный звук перенесут зрителей сквозь время, письма и картины в удивительный мир Ван Гога", — сообщают организаторы выставки — креативное пространство "Люмьер-холл".
Аналогичные разработанные им экспозиции проходят сейчас в Санкт-Петербурге и Томске.
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