Врачи тюменского Медгорода используют уникальный метод лечения рака

Уникальный метод эндоартериальной сочетанной химиолучевой терапии применили врачи Радиологического отделения № 1 тюменского Медгорода для лечения молодой пациентки, страдающей от распространенного опухолевого процесса шейки матки.

Операция проходила в несколько этапов. Проводилась тщательная подготовка: были получены все необходимые анализы, проведены сканирование и предлучевая подготовка - топометрия.

Процесс происходил под руководством руководителя радиотерапевтической службы "Медицинского города" Василия Ощепкова. Этапом эндоартериального введения химиопрепарата занимался Лаврентий Дьяков. Лучевой план разрабатывался Татьяной Григоренко. Курирующим врачом пациентки является Елена Воробьева.

"Этот метод лечения уникален. Впервые он используется не только в "Медицинском городе", но и во всём мире. Как известно, химия и лучевая терапия – это ведущие методы в онкологии. Мы планируем, что в их сочетании - непосредственно подведении химиопрепарата к опухоли с одновременным проведением лучевого лечения – будет максимально эффективное воздействие на злокачественный процесс", - пояснила Татьяна Григоренко.

Подобная операция уже проводилась в Радиологическом отделении № 2, но локализация опухоли была другая: органы головы и шеи. Пациент чувствует себя хорошо и уже прошёл первый контроль: объём опухоли уходит. Это вдохновляет, есть надежда, что результат пациентки с опухолью шейки матки будет таким же или даже лучше.

"Оценить результат пока не представляется возможным, но нами предполагается эффект в виде значительного уменьшения опухолевого конгломерата и улучшения прогнозов данной пациентки", - прокомментировала Татьяна Григоренко.

Сейчас пациентка чувствует себя хорошо, все манипуляции прошли успешно.