Самарский университет заинтересован в уникальной системе обучения нейрохирургов в ФЦН

Фото пресс-службы ФЦН

Главный врач Федерального центра нейрохирургии, заведующий кафедрой нейрохирургии Первого МГМУ им. И.М. Сеченова, профессор Альберт Суфианов посетил Самарский государственный медицинский университет. Поездка была организована по приглашению ректора вуза, академика РАН Геннадия Котельникова.

В программе встречи важным моментом явилось посещение клиник Самарского ГМУ, которые считаются крупнейшим лечебно-диагностическим подразделением федерального уровня и имеют в своем составе свыше 70 отделений и 1105 коек. Стоит отметить, что в клиниках Самарского ГМУ оказывается высокотехнологичная помощь по целому ряду направлений: это сердечно-сосудистая хирургия, травматология и ортопедия, трансплантация и многие другие направления. Но в составе клиник нет востребованного нейрохирургического подразделения, поэтому перспектива сотрудничества клиник с ФЦН вызвала огромный интерес в Самарском ГМУ.

Альберт Суфианов рассказал сотрудникам медицинских учреждений и студентам университета о лечебно-диагностических возможностях ФЦН, а также об уникальной системе обучения нейрохирургов, которая создана и внедрена на кафедре нейрохирургии ИПО Первого МГМУ им. И.М.Сеченова. Конструктивное общение медицинских светил позволило наметить ряд мероприятий по подготовке нейрохирургических кадров для Самарской области на кафедре нейрохирургии Первого МГМУ под руководством профессора Суфианова.

Главврач ФЦН посетил и подразделения инновационного территориального кластера медицинских и фармацевтических технологий Самарской области, эксклюзивность которого заключается в эффективном и быстром получении результата - на основе современного менеджмента и многолетних традиций высоких медицинских и аэрокосмических технологий в регионе. Директор Института инновационного развития профессор Александр Колсанов показал Альберту Акрамовичу современные и яркие разработки.

В ходе обмена опытом был намечен ответный визит руководства кластера в Федеральный центр нейрохирургии, руководители обсудили и ряд совместных инновационных проектов. Так, предполагается сотрудничество по созданию инновационного нейрохирургического атласа для обучения врачей и резидентов, разработка современной отечественной навигационной системы, прикладные исследования по применению костных ксено- и аллотрансплантов для нейрохирургии.