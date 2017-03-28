Тюменке поведали о долге в 180 тысяч рублей в торговом центре

В прошлую пятницу в Тюмени судебные приставы провели акцию "Узнай о своих долгах" в трех точках города. Задолженности по кредитам, штрафам ГИБДД и налогам проверили порядка 150 человек.

Самый внушительный долг обнаружили у женщины, которая решила проконсультироваться с приставами в ТРЦ "Кристалл".

"Люди подходили и сами интересовались наличием или отсутствием у них задолженностей. По Восточному административному округу выявили должницу, которая должна страховой компании 180 тысяч рублей. Мы выписали ей требование. Подходили должники, у которых есть неоплаченные штрафы в ГИБДД, и те, у кого имеются исполнительные производства в службе. Некоторые консультировались у нас по срокам исполнения производств, а также советовались о том, куда им обращаться для ускорения работы по их делам", — рассказала судебный пристав Жулдыз Таурбаева.

В ТЦ "Галерея Вояж" из полсотни поинтересовавшихся оказалось одиннадцать обладателей долгов. Самая крупная сумма долга, которая была выявлена в ходе акции, составила 18200 рублей по налогам, сообщают в пресс-службе ведомства.

За консультациями и информацией на тюменском автовокзале к приставам обратились 60 человек. Среди них был один должник Ишимского межрайонного отдела судебных приставов и двое тюменцев со штрафами в ГИБДД, которые, впрочем, они накануне уже оплатили через сайт регионального УФССП.

Тюменцам напоминают, что узнать о своих долгах или удостовериться в их отсутствии можно в любой момент на сайте r72.fssprus.ru.