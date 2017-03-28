В сети стали появляться "селфи" из XIII века

Фото Антона Пригорницкого

В Тобольске съемки исторического фильма "Тобол" привели к увеличению интернет-активности. Связисты отмечают, что за месяц объемы передачи данных в городе выросли сразу в 1,5 раза. Актеры, съемочная группа и горожане активно ведут прямые трансляции в социальных сетях и связываются с близкими.

Создание фильма по одноименной книге уральского писателя Алексея Иванова началось 1 марта. В основу картины легли реальные события начала 18 века, речь в ней пойдет об истории освоения Сибири.

Съемки проходят в нижнем и верхнем посадах Тобольска. Уже в первый съемочный день только абоненты сети "МегаФон" скачали здесь более 350 Гб: именно такие количество трафика необходимо, чтобы сохранить на компьютере 7 000 экземпляров файла с книгой "Тобол".

"Активность актеров и членов съемочной группы в интернете заметно повлияла на нагрузку сети. Однако "МегаФон" успешно справляется с нагрузкой, обеспечивая высокие скорости 4G всем абонентам компании. Интересно, что при этом наблюдается стагнация голосового трафика, это говорит о том, что вызовы все чаще совершаются в мессенджерах, которые используют для соединения сеть мобильного интернета", - отметил руководитель по развитию бизнеса на массовом рынке компании "МегаФон" в Тюмени Александр Степанов.

"Я вызвался актером ради эксперимента, было большое желание рассказать о процессе создания фильма изнутри. Результатом стал видеоролик, который просмотрели уже более двух тысяч человек. Связь "МегаФона" на съемках работает отлично, скорость интернета – идеальная. Прямо с площадки мы с коллегами смогли загружать параллельно несколько видео на youtube и постить фото. Очень забавно со стороны выглядят люди, загримированные и одетые по всем стандартам начала 18 века, которые при этом делают селфи", - отмечает актер фильма "Тобол", руководитель интернет-портала "Tobgorod.ru" Евгений Новоселов.

Съемки в Духовной столице Сибири продолжаются. В будущем в Тобольске планируется отснять и пару "петербургских" сцен. В город для этого приедет исполнитель роли Петра I Дмитрий Дюжев.