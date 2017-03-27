Проблемы с отсутствием сдачи в тюменских такси уйдут в прошлое

Теперь расплатиться за поездку можно банковской картой. Один из крупнейших сервисов заказа такси в Тюмени сообщает о том, что большинство партнеров Сервиса оборудованы электронными терминалами для безналичного расчета.

Вызвав машину через сервис заказа такси НонСтоп, можно не заботиться о размене и не волноваться об отсутствии сдачи у перевозчика, достаточно взять свою банковскую карту. Многие автомобили, оклеенные рекламой сервиса, оснащены современными электронными терминалами, принимающими карты практически всех платежных систем.

Заказать авто через сервис заказа такси "НонСтоп" можно любым способом:

- По телефону

- На сайте компании

- Через мобильное приложение

К тому же, совершая заказ с помощью мобильного приложения "НонСтоп" можно получить скидку 15%* от стоимости поездки.

До этого в Тюмени возможность оплаты по безналичному расчету в основном предоставляли партнеры сервисов заказа такси бизнес-класса, например, "Дипломат". Теперь же данное преимущество доступно большинству пассажиров такси, ведь "НонСтоп" - один из самых популярных сервисов заказа такси в Тюмени.

Сервис заказа такси "НонСтоп" не является таксомоторной компанией, осуществляет только информационные услуги, направленные на прием, обработку и передачу заявки Перевозчику.

* Скидка предоставляется от тарифа Перевозчика.