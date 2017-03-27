Лучшие педагоги региона будут соревноваться в мастерстве

Областной конкурс профессионального мастерства "Педагог года Тюменской области – 2017" стартует 17 апреля. Его участниками станут учителя, воспитатели, мастера и психологи – более 60 победителей муниципальных отборочных туров.

В течение недели конкурсанты проведут открытые уроки с детьми, учебные занятия, мастер-классы, педагогические советы, защитят проекты и устроят творческие самопрезентации. Также участники напишут эссе, в котором расскажут о своем опыте и призвании.

Оценивать работу педагогов будет независимое, специально приглашенное жюри, сообщили в областном департаменте образования и науки.