Лучшие педагоги региона будут соревноваться в мастерстве

16:54 27 марта 2017
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nd58.ru
| Фото: nd58.ru

Областной конкурс профессионального мастерства "Педагог года Тюменской области – 2017" стартует 17 апреля. Его участниками станут учителя, воспитатели, мастера и психологи – более 60 победителей муниципальных отборочных туров.

В течение недели конкурсанты проведут открытые уроки с детьми, учебные занятия, мастер-классы, педагогические советы, защитят проекты и устроят творческие самопрезентации. Также участники напишут эссе, в котором расскажут о своем опыте и призвании.

Оценивать работу педагогов будет независимое, специально приглашенное жюри, сообщили в областном департаменте образования и науки.

Теги: педагоги , конкурс
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