Тюменские педагоги готовятся к профессиональному состязанию

Учителя, воспитатели, мастера и психологи будут бороться за победу в областном конкурсе профессионального мастерства "Педагог года Тюменской области – 2017", который стартует в апреле. Ожидается участие более 60 победителей муниципальных отборочных туров.

Как сообщила пресс-секретарь департамента образования и науки Тюменской области Евгения Сидоренко, площадками для состязаний станут детский сад №172, лицей №81, техникум индустрии питания, коммерции и сервиса - межрегиональный центр компетенций. В конкурсе примут участие педагоги с разным стажем, а оценивать их будет специальное независимое жюри, пишет "Кoмсомольская правда – Тюмень".

В течение недели конкурсанты проведут открытые уроки с детьми, учебные занятия, мастер-классы, педагогические советы, защитят проекты и устроят творческие самопрезентации. А затем напишут эссе, где расскажут о своем опыте и призвании. В рамках ежегодного конкурса педагогов ждет насыщенная культурная программа, которая пока держится в секрете. Так, в прошлом году участники посетили свердловскую киностудию, гримировались, записывали и озвучивали фильм.

