Талантливые тюменцы примут участие в выставке "Тюмень Нового Века"

Автор: Денис Корнев

Талантливые тюменцы могут подать заявку на участие в конкурсе "Тюмень Нового Века". Тема будущей выставки, которая состоится в сентябре и соберет лучшие работы, звучит как "Будущее рядом".

Как отмечают организаторы, прием заявок будет проходить вплоть до 1 сентября. Участники могут предоставить свои работы широкой публике в трёх номинациях: изобразительное искусство, дизайнерский проект, фотография, пишет "Вcлух.ру".

Чтобы принять участие, необходимо отправить свою конкурсную работу на электронный адрес: tiu21vek@ya.ru.