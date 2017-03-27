Талантливые тюменцы примут участие в выставке "Тюмень Нового Века"

Талантливые тюменцы могут подать заявку на участие в конкурсе "Тюмень Нового Века". Тема будущей выставки, которая состоится в сентябре и соберет лучшие работы, звучит как "Будущее рядом".
Как отмечают организаторы, прием заявок будет проходить вплоть до 1 сентября. Участники могут предоставить свои работы широкой публике в трёх номинациях: изобразительное искусство, дизайнерский проект, фотография, пишет "Вcлух.ру".
Чтобы принять участие, необходимо отправить свою конкурсную работу на электронный адрес: tiu21vek@ya.ru.
У вас есть уникальная новость? Вы можете сообщить о ней миру через NewsProm.ruОтправить новость, фото, видео
или отправьте на e-mail: edit@newsprom.ru