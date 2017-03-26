Будущим тюменским бизнесменам помогут кураторы

17:26 26 марта 2017
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sibinform.info
| Фото: sibinform.info

В рамках проекта "Ярмарка инвестиций" ведется набор кураторов. Они будут помогать начинающим тюменским предпринимателям готовиться к встрече с инвесторами.

Как рассказал ответственный за набор кураторов на "Ярмарке инвестиций" Константин Николев, загруженность кураторов зависит от их личного графика. Основная задача – обеспечить постоянную связь между участниками и организаторами проекта. Условия набора в кураторы можно узнать на официальном сайте мероприятия и в социальных сетях.

Отметим, прежде чем представить свои проекты инвесторам, бизнесмены пройдут различные обучающие семинары, подготовят грамотные презентации, освоят первичные навыки выступлений перед аудиторией, пишет "Тюменская oбласть сегoдня".

Теги: предпринимательство , бизнес , инвестиции
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