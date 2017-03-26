Будущим тюменским бизнесменам помогут кураторы

В рамках проекта "Ярмарка инвестиций" ведется набор кураторов. Они будут помогать начинающим тюменским предпринимателям готовиться к встрече с инвесторами.

Как рассказал ответственный за набор кураторов на "Ярмарке инвестиций" Константин Николев, загруженность кураторов зависит от их личного графика. Основная задача – обеспечить постоянную связь между участниками и организаторами проекта. Условия набора в кураторы можно узнать на официальном сайте мероприятия и в социальных сетях.

Отметим, прежде чем представить свои проекты инвесторам, бизнесмены пройдут различные обучающие семинары, подготовят грамотные презентации, освоят первичные навыки выступлений перед аудиторией, пишет "Тюменская oбласть сегoдня".