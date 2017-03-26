Тюменцы могут сдать на переработку пластиковые крышки

Акция по сбору пластиковых крышек и сдаче их на переработку пройдет в Тюмени 20 мая. Вырученные средства пойдут на покупку саженцев в рамах другого экологического проекта "Деревья городу".

Сбор будут проводить активисты экологического движения "Зеленый хоровод". Они будут принимать пластиковые крышки 20 мая с 12.00 до 18.00 на ул. Урицкого, 36, 3 этаж. Потом волонтеры сдадут их на переработку. На производстве из обычных крышек смогут изготовить новую бытовую тару, например, тазы и ведра. Сдавать на переработку можно любое количество пластиковых крышечек с маркировкой 1, 2 и 4, пишет "Тюменская oбласть сeгодня".

Отметим, подобные акции уже проходили в Тюмени. В январе больше всех крышек в групповом зачете – 87 кг – собрали учащиеся школы №69. А один из тюменцев отправил на переработку 6,5 кг крышек.