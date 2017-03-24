Тюменцам помогут получать удовольствие от субботников

В Год экологии тюменские власти и общественники предлагают жителям Тюмени приобщаться к заботе об окружающем пространстве, участвуя в субботниках нового формата. Чтобы привлечь к уборке улиц молодых тюменцев, молодежные активисты разработали проект "Экологические игры".

"Уже на протяжении многих десятилетий мы вместе с вами проводим общегородские субботники. Времена меняются, мы не должны отставать от его веяний — внедрять новые форматы привлечения жителей к общественно значимым работам. Нам нужно сформировать традицию, которая позволила бы по-иному проявить свое доброе отношение к родному городу, чтобы участие в субботниках приносило удовольствие", — отметил на встрече с членами территориальных органов замглавы тюменской администрации Максим Афанасьев.

Первый в этом году субботник нового формата намечен на 22 апреля. В этот день по Тюмени будет курсировать "экомобиль" — брендированный автобус, оснащенный динамиками. Он объедет различные площадки, где жители будут наводить порядок, и порадует их выступлениями творческих коллективов. Чтобы автобус вас нашел, необходимо будет выложить фото своей команды с хэштегом #экоигры и указать геолокацию. По замечанию организаторов, после субботника все желающие смогут из оставшегося мусора создать необычные арт-объекты. Также в преддверии единого дня субботника будет организован конкурс мемов и социальной рекламы, сообщает пресс-служба администрации Тюмени.

Летом же пройдет большой командный квест по сбору и сортировке мусора. За два – три часа члены команды на определенном участке должны найти определенные виды мусора, отсортировать его и сдать. Мусор обменяют на "экобаллы", которые можно будет обменять на призы. По итогам экологических игр организаторы предлагают разместить в городе билборды с фотографиями экогероев Тюмени.

"Думаю, что этим летом в Тюмени будет настоящий экологический бум, потому что в мероприятии такого формата хочется участвовать всем. Людям сейчас интересны акции, в которых можно легко принять участие и быстро их реализовать, и в качестве приятного бонуса получить за это благодарность", — отмечает Роман Рзаев, руководитель тюменского отделения "Молодой гвардии" и куратор проекта.