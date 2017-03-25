В Ялуторовске пройдет художественный аукцион

Около 50 работ художников из Тюменской области, Екатеринбурга и Санкт-Петербурга будут представлены на вечере-презентации с элементами аукциона в Ялуторовске 7 апреля. Начало мероприятия – в 15:00.

Как рассказал в интервью агентству "Тюменская линия" председатель некоммерческой организации "Благотворительный фонд содействия культуре им. С.И. Мамонтова" Павел Белоглазов, презентация художников вызывает не только творческий интерес у мастеров, но и у предпринимателей, желающих приобрести недорогие, но качественные работы.

Большинство картин исполнено в живописи, есть работы, выполненные акварелью и маслом, в технике батик, роспись по шелку и мн. др. Молодые художники смогут показать себя в творчестве, продать работы, у них появляется стимул для творческого роста, считают организаторы проекта.

Цена за лот варьируется от 3 до 20 тыс. рублей. Лоты предварительно выставляются на сайте комитета по культуре Ялуторовска и Ялуторовского музейного комплекса до 28 марта. Набор работ продолжается. Правление Мамонтовского фонда – супруги Владимир и Ольга Шараповы – формируют лоты, которые выставят на продажу. Известно, что будут работы городских мастеров – пейзажи маслом Елизаветы Бугровой и роспись по шелку Ольги Цыбочкиной.