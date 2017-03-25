В Ишиме заработает "Проектная лаборатория"

Ишимскую молодежь научат превращать идеи в проекты в уникальной образовательной игре "Проектная лаборатория", которая является подготовительным этапом к участию в грантовом конкурсе "Моя идея".

Доводить свои идеи до крутых проектов ребят научат опытные тренеры и эксперты 27 марта, пишет "Мегaтюмень".

Напомним, что участниками конкурса может стать любое молодежное сообщество юга Тюменской области. Единственное ограничение по возрасту – от 14 до 30 лет, а руководитель проекта должен быть старше 18 лет. Победители получат гранты до 200 тысяч рублей.

В этом году можно будет заявить проекты по четырем номинациям: городские, экологические и студенческие проекты, а также проекты, направленные на развитие креативных индустрий в Тюмени. Помимо бюджетного финансирования, генеральный партнер конкурса - один из крупных банков - поощрит два проекта грантами на суммы 30 000 и 50 000 рублей.

"Моя идея" – это грантовый конкурс социальных проектов Тюменской области. В прошлом году на участие в конкурсе было заявлено более 160 проектов, 32 из которых получили финансирование и медийное сопровождение от регионального проекта "Моя территория".