Юные тюменские робототехники привезли награды из Москвы

Тюменские школьники успешно выступили на всероссийском робототехническом фестивале "РобоФест-2017" в Москве. Проект "Аэропорт-81" тюменского лицея № 81 стал победителем сразу в двух номинациях: "Лучшее конструкторское решение" и "Инженерный проект", пишет газета "KП-Тюмeнь".

В направлении Junior FIRST LEGO League (JrFLL) команда "СуперЛегоФантазеры" из тюменской школы №65 победила в номинации "Сложность в оформлении".

Третье место в Кубке РТК в номинации "Экстремал" занял тюменский школьник Марк Турков. Он управлял роботом дистанционно, используя только видеозрение робота и установленную на нем аппаратуру. В арсенале Марка много других изобретений: беспилотник для охраны лесов, велосигнализация и другое.

В одном из труднейших направлений FIRST LEGO League (FLL) достойно выступила команда "Крути мотор" школы № 70 г. Тюмени. Соревнование включало в себя игры роботов на поле и защиту проектов. Жюри оценивало эрудицию и знания ребят, командную работу, конструкцию их изобретений. В результате тюменские школьники заняли 4 место из 47.

В РобоКарусели ребята областной физико-математической школы заняли 13 строчку рейтинга и прошли во второй тур. Результаты олимпиады по физике станут известны позже. Напомним, что лучшие 15 ребят будут зачислены на физические факультеты крупнейших вузов, еще 50 отличившихся получат льготы при поступлении на технические направления.