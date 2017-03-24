Во всероссийской олимпиаде примут участие 28 школьников Тюменской области

В сборную Тюменской области, представляющую регион на всероссийской олимпиаде школьников, вошли 28 учеников из Тюмени, Тобольска, Ялуторовска и Заводоуковска. Им предстоит проявить свои знания по 21 предмету, сообщили в пресс-службе губернатора.

Чтобы попасть на всероссийский этап олимпиады, недостаточно было стать лучшими в своем регионе. По итогам региональных этапов результаты всех участников попадают в общий банк данных, в заключительный тур приглашают только тех, кто оказался в лидерах всероссийского рейтинга.

По словам члена общественного совета при областном департаменте образования и науки Дины Горковец, в числе финалистов не только старшеклассники. Высокие баллы в региональном этапе сразу по двум предметам – математике и немецкому языку - набрали ученики 8 класса Елизавета Горбачева (школа №83 г. Тюмени), Иван Кабашный и Михаил Тутанов из областной физико-математической школы, а также пятеро девятиклассников.

Олимпиады по отдельным предметам проходят в разных городах страны. Например, юных "французов" будет встречать Ульяновск, химиков – Саранск, историков – Архангельск, математиков – Калининград.

На этой неделе в Смоленске проходит всероссийская олимпиада по астрономии, где Тюменскую область представляет десятиклассник Алексей Потапов из тобольской гимназии имени Н.Д. Лицмана. Тюменец Глеб Афанасьев отправится в Волгоград на всероссийскую олимпиаду по праву. В последнюю неделю марта в Казани пройдет олимпиада по информатике, в которой участвует одиннадцатиклассник гимназии ТюмГУ Константин Сапрыкин.