Компания "Золотые луга" поддержит акцию "Здоровые легкие"

С 25 марта по 22 апреля в Тюменской области пройдет традиционный месячник "Здоровые легкие".

В этот период жители региона смогут бесплатно пройти флюорографическое обследование и получить у специалистов информацию о способах профилактики, диагностики и лечения данного заболевания. Специально для этого в рабочие дни с 8.00 до 17.00 и в субботу с 9.00 до 14.00 во всех областных больницах и поликлиниках будут работать флюорокабинеты.

Передвижные флюорографы будут работать около торговых центров и в крупных районах. В частности, в ближайшую субботу, 25 марта, можно проверить здоровье своих легких на площадке перед входом в ТРЦ "Кристалл" с 11 до 16 часов.

Всех прошедших флюорографию ждет здоровая фотосессия и вкусный продукт из линейки "Живи здорОво" (ацидофилин, наринэ, биопростоквашу или кефир с лактулозой) от партнеров акции — компании АО "Золотые луга".​