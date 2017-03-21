Тюменским школьникам раскроют секреты успешной сдачи ЕГЭ

Форум 100-балльников ЕГЭ пройдет в Тюмени в рамках ежегодного областного форума "Большая перемена". Дискуссионная площадка развернётся на базе гимназии №49. Здесь соберутся нынешние старшеклассники, выпускники прошлых лет, студенты магистратуры ТюмГу и индустриального университета.

В рамках акции выпускники, получившие 100 баллов на экзамене, поделятся опытом успешной подготовки, психологическими приемами самоорганизации и советами по написанию работ.

Кроме того, на базе гимназии №1 г. Тюмени будет работать региональная имитационная площадка пункта проведения ЕГЭ, которая откроется в 10 утра. Здесь родители и все желающие увидят, как организован экзамен, и смогут проверить свои знания по контрольно-измерительным материалам – аналогам ЕГЭ. Для участия достаточно зарегистрироваться по телефону горячей линии ЕГЭ 8 (3452) 56-93-49.

Здесь же выпускникам, родителям и педагогам напомнят, где можно посмотреть задания и бесплатно потренироваться в их решении, сообщили в областном департаменте образования и науки.