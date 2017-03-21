В тюменском Медгороде пройдет "День женского здоровья"

Специалисты тюменского "Медицинского города" проведут "День женского здоровья" 25 марта. Пациентки смогут пройти профилактическое обследование у врача-гинеколога и маммолога.

Медики отмечают, что злокачественные новообразования женских репродуктивных органов и молочной железы занимают лидирующие позиции в структуре онкологической заболеваемости среди тюменок. Профилактическое обследование является одним из основных путей раннего диагностирования и последующего эффективного лечения заболевания.

Обследование рекомендуется пройти всем, кто относится к группе риска, тем, кто стал отмечать отклонения в здоровье, а также практически здоровым женщинам старше 30 лет.

Консультации будут проводиться бесплатно с 9 до 14 часов в поликлинике "Медицинского города" (ул. Барнаульская, д. 32). Необходима предварительная запись по телефону: (3452) 39-33-33. При себе пациенты должны иметь паспорт, страховой медицинский полис и СНИЛС.

Отметим, ежедневно в поликлинике "Медицинского города" 10 женщин впервые узнают о заболевании злокачественной опухолью. Из-за позднего обращения у каждой четвертой из них опухоль диагностируется в запущенной (неизлечимой) стадии. Вместе с тем, больные, кому диагноз установлен на ранней стадии, излечиваются полностью и живут долгие годы. Причиной позднего обнаружения болезни является обстоятельство, что онкологические заболевания длительное время протекают бессимптомно.