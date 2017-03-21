Разъезжавшего пьяным тракториста приговорили к общественным работам

В Бердюжском районе 35-летнего жителя села Окунево приговорили к 300 часам бесплатных общественно полезных работ за пьяную езду.

22 февраля мужчина употребил полтора литра крепкого пива, сел на трактор и отправился в соседнее село к своему отцу, чтобы помочь ему притащить стог сена. Приметивший его односельчанин обратился к участковому. На 1-м километре дороги Окунево — Одышка трактор остановила полиция. Мужчина сознался, что пьян. Алкотестер показал значение 1,16 мг/л.

Тракториста признали виновным по статье 264.1 УК РФ (управление механическим транспортным средством лицом, находящимся в состоянии опьянения, подвергнутым административному наказанию за управление транспортным средством в состоянии опьянения). Ранее мужчину привлекали к ответственности в 2014 году. Тогда за управление в состоянии опьянения машиной ВАЗ-2110 его оштрафовали на 30 тысяч рублей и лишили прав на полтора года.