Новые тюменские пенсионеры первыми получат социальную карту "Мир"

Массовая эмиссия карт "Мир" и процесс перевода на них бюджетников стартует в 2017 году. Осенью карты начнут выдавать выходящим на пенсию гражданам.

Как сообщили в отделении по Тюменской области уральского ГУ ЦБ РФ, остальные пенсионеры получат социальные карты "Мир" после истечения срока действия имеющихся у них на руках банковских карт, через которые они получают пенсии.

Платежная система "Мир" создана для обеспечения безопасности отечественной финансовой системы, бесперебойного проведения расчетов по картам международных платежных систем в кратчайшие сроки. Система создавалась с учетом особенностей российского финансового рынка. Карты "Мир" предусматривают возможность размещения дополнительных нефинансовых сервисов. Например, на ее базе можно объединить платежную, социальную и транспортную карты.



На сегодняшний день к приему карт в Тюменской области готовы практически вся банкоматная сеть, около 80% POS-терминалов в торгово-сервисных предприятиях, пишет "Вслуx.ру".