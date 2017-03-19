СИБУР поддержит тюменский благотворительный фонд "Старшее поколение" грантом

19:24 19 марта 2017
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Тюменский региональный благотворительный фонд "Старшее поколение" во второй раз выиграл грант компании СИБУР в рамках конкурса социально значимых проектов "Формула хороших дел". Средства направят на создание новых отрядов волонтеров пенсионного возраста.

Как сообщили в департаменте социального развития Тюменской области, благотворительный фонд поддержит уже существующие отряды волонтеров-пенсионеров "Мудрый цветовод", "Экобабушки а чистую планету", создаст отряды по новым направлениям - "Компьютерный мобильный веб-отряд волонтеров 55+", отряд "Имиджа и стилистики 55+", "Отряд собственной безопасности". Также будут проводиться мероприятия социально-психологической поддержки и разгрузки, экскурсии.

Всего поддержку компании СИБУР получили 18 проектов муниципальных учреждений социальной сферы и некоммерческих организаций Тобольска. В ближайшее время состоится организационная встреча сотрудников фонда с целевыми группами проекта. 

Теги: благотворительность , грант , пенсионеры , Тобольск , СИБУР
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