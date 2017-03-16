Государственный инспектор тайно построил баню в тюменском заказнике

Сообщение о нарушениях на территории государственного заказника федерального значения "Тюменский", расположенного в Нижнетавдинском районе, поступило в межрайонную природоохранную прокуратуру в январе этого года.

Выехавшая в заказник с проверкой прокуратура обнаружила, что один из инспекторов без разрешительных документов еще в 2014 году построил на берегу озера Большого Тарманского баню на 16 квадратных метров.

На инспектора завели административное дело и оштрафовали его на 10 тысяч рублей, а баню снесли.

Как пояснили в областной прокуратуре, в заказнике работают инспекторы национального парка "Припышминские Боры" (Свердловская область), исполняющего функции администрирования.

В ходе проверки были выявлены и другие нарушения. Оказалось, что на территории заказника незаконно вырубают липы и вылавливают рыбу на озере Среднем Тарманском, где рыбачить вообще запрещено. Также в заказнике нашли еще одну незаконную постройку на 54 квадратных метра.

В адрес национального парка прокуратура внесла представление об устранении нарушений закона. По факту незаконной рубки деревьев сейчас решается вопрос о возбуждении уголовного дела.