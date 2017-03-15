Тюменские ветераны смогут бесплатно путешествовать на поезде в майские праздники

Бесплатный проезд в купейных вагонах скорых, фирменных, пассажирских поездов и в вагонах с местами для сидения всех категорий поездов АО "ФПК", курсирующих во внутрироссийском сообщении, а также в вагонах высокоскоростных поездов "Сапсан" для инвалидов и участников Великой Отечественной войны будет действовать с 1 по 10 мая.

Как сообщает пресс-служба "РЖД", количество поездок для одного человека не ограничивается. С каждым инвалидом и участником Великой Отечественной войны бесплатно может проследовать один сопровождающий.

Оформить безденежный билет можно с сегодняшнего дня в кассах дальнего следования на основании сведений о документе, удостоверяющем личность пассажира, и при предъявлении документа, подтверждающего право на льготу.

Для организации встречи, посадки и высадки ветеранов ВОВ и оказания им помощи будут задействованы работники всех причастных подразделений ОАО "РЖД".