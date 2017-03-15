На Центральной площади студенты-иностранцы провели акцию #3500LIVES

В Тюмени иностранные студенты местных университетов выступили в поддержку первой Всемирной кампании #3500LIVES. Кампания, направленная на снижение смертности на дорогах, стартовала несколько дней назад в Париже.

В акции на Центральной площади приняли участие молодые люди из Алжира, Венесуэлы, Вьетнама, Ганы, Египта, Китая, Конго, Пакистана, Сенегала и других стран.

В рамках #3500LIVES, инициированной Международной автомобильной федерацией (FIA), был подписан "Манифест безопасности", включающий десять золотых правил, обеспечивающих приоритет безопасности дорожного движения. Людей призывают следить за состоянием своего транспортного средства, не садиться за руль пьяными, пристегиваться, не превышать скорость, не пользоваться гаджетами во время движения, быть внимательными и заметными, пользоваться шлемом и останавливаться при усталости.

"Студенты, говорящие на разных языках, без перевода поняли главные идеи проекта #3500LIVES. Они решили каждый на своем уровне и в своей стране в будущем продвигать приоритеты безопасности дорожного движения, а пока просто соблюдать те десять золотых правил", — прокомментировали акцию в пресс-службе областной автоинспекции.

По данным Международной автомобильной федерации, каждый день в дорожных авариях погибают 3,5 тысячи человек. Наибольшее число летальных исходов приходится на людей в возрасте 15–29 лет.