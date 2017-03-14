Детский сад выплатит компенсацию сломавшему ногу воспитаннику

В Ишиме суд взыскал 50 тысяч рублей с дошкольного образовательного учреждения на возмещение морального вреда трехлетнему малышу.

Инцидент произошел 23 сентября прошлого года в детском садике № 5 "Ёлочка". В тот день на прогулке один из воспитанников упал на правое колено, подвернув левую ногу. У мальчика диагностировали закрытый перелом левого бедра со смещением. Ему сделали две операции, в течение нескольких недель он лежал на вытяжке. За компенсацией в суд обратился отец ребенка.

Вопрос реального исполнения судебного решения сейчас на контроле местной прокуратуры.