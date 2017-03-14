В пострадавшем от паводка ишимском театре отремонтируют зрительный зал

Два миллиона рублей из областного бюджета пойдут на ремонт народного театра в Ишиме, который попал в зону подтопления во время прошлогоднего паводка.

На эти деньги в нем отремонтируют зрительный зал и установят там новые кресла. Для фасада театра изготовят вывеску, сообщает пресс-служба губернатора области.

Здание ишимского театра площадью 337 квадратных метров построили в 60-х годах прошлого века. Капитального ремонта здесь никогда не делали. В последний раз в нем ремонтировали сцену и меняли кресла в 1996 году. После прошлогоднего наводнения был отремонтирован фасад театра.

Самодеятельный театр существует в Ишиме с 1918 года. В конце 40-х годов он назывался колхозно-совхозным, а в 1959 году ему присвоили звание народного. С 2010 года он размещается в отдельном здании на улице Курганской, 1.