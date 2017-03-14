Тюменцы стали реже жаловаться на СМС-спам

В Тюменской области самым распространенным нарушением рекламного законодательства в прошлом году стала незаконная реклама финансовых услуг, а вот фактов нарушений в сфере СМС-спама стало меньше. Об этом на вчерашней пресс-конференции рассказал руководитель регионального управления ФАС Игорь Веретенников.

"Это связано с тем, что в 2015 году мы возбудили большое количество дел за направление без разрешения владельца номера сотовой связи СМС-спама. За каждое направленное СМС юридическому лицу назначался штраф в размере 100 тысяч рублей. Это и повлекло уменьшение подобных дел. Но хочется попросить граждан, перед тем как писать в наш орган жалобу на СМС-спам, направлять требования о прекращении рассылки в компанию, от которой приходят сообщения. Так как в некоторых случаях в ходе расследования выявлялось, что заявителем было дано разрешение на СМС-информирование", — подчеркнул он.