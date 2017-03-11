Тюменцы поборются за звание лучшего обвальщика мяса в Кургане

Тюменские профессионалы и студенты отправятся на заключительные этапы конкурса "Славим человека труда!" по номинациям "Лучший сварщик", "Лучший обвальщик мяса" и "Лучший инженер-механик в области механизации сельского хозяйства", которые пройдут в Кургане 16-17 марта.

Одним из самых зрелищных этапов станет практическое задание для обвальщиков мяса. Участникам предстоит разделать свиную тушу на скорость. При этом оценивается "чистота" обвалки. Это работа непростая, требует много сил. Как правило, за смену один обвальщик в среднем успевает переработать тонну мяса.

Лучших обвальщиков мяса будут выбирать из 32 конкурсантов - победителей и призеров региональных этапов в регионах УФО, а также из Омска. За звание "Лучшего инженера-механика в области механизации сельского хозяйства" поборются 14 участников.